Ballando con le stelle, Elisa Isoardi infortunata partecipa lo stesso: «Farà la sua esibizione, siamo ottimisti»

Elisa Isoardi farà comunque la sua esibizione a “Ballando con le stelle”. Elisa Isolardi è infortunata, ha una caviglia fasciata e i medici le hanno raccomandato assoluto riposo, ma sembra che parteciperà lo stesso al programma condotto da Milly Carlucci.

Relativamente al suo caso infatti fonti vicine al programma Rai hanno confidato all’Adnkronos che “Elisa Isoardi farà comunque la sua esibizione, siamo ottimisti e speriamo che riesca a sostenere la prova. Facciamo il tifo per lei”. Una decisione che sembra un po’ collidere col post condiviso dall’ex conduttrice de “La prova del cuoco” su Instagram. Assieme a Raimondo Todaro (che tra l’altro è stato recentemente operato di appendicite) si è recata in una clinica per farsi visitare ed è uscita dallo studio del medico con le stampelle, una caviglia fasciata e la raccomandazione del riposo: “Purtroppo questa mattina – ha spiegato la Isolardi sul social - non riuscivo neanche a poggiare la caviglia per terra quindi ho dovuto tornare dal dottore… Risultato? Fasciatura allo zinco, stampelle e riposo… Come potrete immaginare l’umore adesso non è dei migliori e non so che succederà sabato... io non mollo ma voi continuate a starmi vicino”.

Sembra però che Milly Carlucci e i suoi collaboratori abbiano trovato comunque una formula per far esibire Elisa e quindi sabato la vedremo volteggiare, per quanto possibile, sul palco di “Ballando con le stelle”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Ottobre 2020, 16:14

