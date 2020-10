Ballando con le stelle, Elisa Isoardi verso l’addio: caviglia fasciata e riposo forzato

Elisa Isoardi potrebbe dire addio anzitempo a “Ballando con le stelle”, le sue condizioni di salute non migliorano e dopo la visita di controllo effettuata in una clinica romana assieme al suo maestro Raimondo Todaro è prevedibile un suo abbandono.

Dopo aver lamentato una forte tendinite i dottori, come ha fatto sapere dal suo account Instagram, le hanno applicato una fasciatura allo zinco alla caviglia, consigliandole riposo assoluto: “Ciao ragazzi – ha scritto sul social - innanzitutto grazie a tutti per il vostro interessamento... purtroppo questa mattina non riuscivo neanche a poggiare la caviglia per terra quindi sono dovuta tornare dal dottore... risultato? Fasciatura allo zinco, stampelle e riposo... come potrete immaginare l’umore adesso non è dei migliori e non so che succederà sabato... “.

Nel video condiviso si vede Elisa sottoporrsi alla visita accomagnata da Raimondo Todaro e uscire con le stampelle. Il post si conclude con un augurio: “Io non mollo ma voi continuate a starmi vicino come sempre ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ @ballandoconlestelle @milly_carlucci @todaroraimondo #ballandoconlestelle”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Ottobre 2020, 12:01

