Ballando, ascolti boom. Teresa De Santis: «Milly Carlucci grande professionista»

Teresa De Santis commenta positivamente gli ascolti della prima puntata di

«Un lavoro eccellente realizzato con la grande professionalità che contraddistingue Milly Carlucci e tutta la sua squadra in una serata assai competitiva sia per l'agguerrita concorrenza, sia per il carico impari di impegno pubblicitario. Un dato di ascolto di grande peso per l'audience del sabato sera di Rai1. È un esordio che riempie di gioia e soddisfazione».



Testa a testa. Sabato sera di sfide ieri in tv con il ritorno di due grandi appuntamenti. Su Canale 5 esordio di Amici di Maria De Filippi, raccoglie il 22.23% di share e 4.096.000 telespettatori. Su Rai1 la partenza della nuova stagione di Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, ha ottenuto nella prima parte « Ballando...Tutti in pista» 4 milioni 527 mila spettatori e uno share del 20.2 e nella seconda ha raggiunto 3 milioni 710 mila e il 21.9. Su Rai2 buon esordio per il nuovo telefilm «The Rookie» che ha fatto registrare 1 milione 193 mila sopettatori e uno share del 5.4. «Sapiens - un solo pianeta», il programma di divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi nella prima serata di Rai3, è stato visto da 1 milione 151 mila e share del 5.8.

