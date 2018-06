Canna gate ad Amici 17, ecco come ha reagito Maria De Filippi

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilirrompe anche durante la semifinale diNessuno scandalo in corso, solo una battuta diche tira in ballo la padrona di casa parlando di "E' bellissimo questo profumo di semifinale, a meno che non è roba che qualcuno si è fumato qui fuori che potrebbe dare un nuovo significato agli Amici di Maria”.Risate in studio e la De Filippi che risponde: “Su quell’argomento Mediaset ha già dato tanto” . La stoccata di Maria si riferisce al caso dell'anno scoppiato durate l'Isola dei Famosi tra Eva Henger e Francesco Monte accusato di aver fumato erba sull'Isola. La De Filippi però non ha fatto nomi, ricordiamo anche che Monte è una sua creatura. Prima di fidanzarsi con Cecilia Rodriguez, Monte è stato corteggiatore a Uomini Donne di Teresanna Pugliese e successivametne tronista.