Raga ma la mia domanda è: se la finale è l’11 giugno e il primo instore di Irama a Milano è il 10 c’è qualcosa che non quadra

#Amici17 — Domi 🌸 (@ADomiziana) 3 giugno 2018

ma raga scusate ma l'11 giugno c'è l'instore di irama a torino, quindi come fa ad esserci la finale? #amici17 — bea // ♡ (@irwjnsbandana) 3 giugno 2018

"La finale diandrà in onda l'11 giugno prossimo, saranno ini ragazzi che vi parteciperanno", l'annuncio arriva direttamente dadi rosso vestita all'inizio dellain diretta su Canale 5.Slitta nuovamente giorno il talent di Mediaset tra pomiche e dubbi degli utenti su twitter.Prima il sabato, poi la domenica e ora di lunedì. Un modo per accontentare la padrona di casa che non ha mai visto di buon occhio la collocazione del suo programma di sabato. I fan della trasmissione però si chiedono se questa sera ad essere eliminato sarà Irama, perchè il cantante è già prenotato per gli instore il giorno prima.