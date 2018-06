Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Durante la semifinale di, oltre a scoprire i finalisti chesi contenderanno il titolo, c'è stato un momento molto applaudito e che ha riguardato ilNei giorni scorsi il neo Ministro della Famiglia e della Disabilità, si è espresso molto duramente in merito alle unioni gay e alle famiglie arcobaleno dicendo che queste non esistono. Tante le reazioni anche dal mondo vip come Tiziano Ferro, Ermal Meta, Emma Marrone e domenica sera è arrivata anche quella della comica sarda.“Questo programma lo guardano tutti Maria - ha detto nel suo monologo Geppi - da Roma a Milano, destra, sinistra, nord e sud, giovani e meno giovani. Visto che ieri un signore che farà il Ministro della Famiglia ha detto che lui l’arcobaleno non lo vede e che le famiglie omosessuali non esistono, invece l'amore che le unisce sì e pure la legge che le tutela. Io voglio dire che l’amore di quel colore esiste e che lo studio è pervaso dai colori dell’arcobaleno - urla del pubblico - alcuni sono infiltrati nel cast mi sembra evidente. E l’amore non ha colore, anzi ce li ha tutti, pure quelli”. Qui il VIDEO