Amici 21, LDA sceglie di parlare del divorzio dei suoi genitori: «Non li cambierei mai»

Canzone autobiografica ad Amici 21. LDA ha raccontato a suon di musica la storia del divorzio dei suoi genitori. La gara di oggi prevedeva un’esibizione con una cover, ma i cantautori avevano la possibilità di aggiungere delle barre e Luca ha scelto di farlo. Dovevano scegliere un brano che rappresentasse qualcosa di importante per loro e LDA ha scelto Un attimo ancora dei Gemelli DiVersi. Prima di ogni esibizione, Maria De Filippi ha letto un messaggio scritto dagli allievi per spiegare ciò che avrebbero fatto ed, essendo quello di Luca troppo lungo, la conduttrice ha letto i passaggi più importanti.

Luca ha raccontato il suo ricordo più caro e importante: un Natale passato con mamma Carmela e papà Gigi D’Alessio seduti accanto a lui. «È stato il regalo più grande che potessi ricevere. Mettere d’accordo due persone che per tanti motivi si sono separati non è facile. Due genitori fantastici che non cambierei mai, per nulla al mondo».

LDA ha ricordato ai genitori separati quanto sia importante donare affetto e tempo ai figli, perché, ha scritto ancora, «un maglione di lana non potrà mai scaldare quanto un gesto d’affetto». Nelle sue barre ha parlato dei suoi desideri, di quanto a volte avrebbe voluto una famiglia normale e il Natale trascorso con entrambi, poi si è messo nei panni dei genitori che divorziano: «Ma cosa prova un genitore quando vede un figlio 48 ore?».

Oggi, a distanza di anni, ha capito che il divorzio non è stato così ingiusto come pensava da bambino. «Mi ha tolto tanto, ma sono sereno. Ogni mio pianto lo ha ascoltato il cielo» ha cantato ancora l’allievo di Rudy Zerbi. Le barre si sono concluse così e a fine canzone LDA si è emozionato.

«Ho voluto parlare di questo argomento come se fossi ancora un ragazzino piccolo, quando sei bambino vedi mamma e papà come i tuoi genitori. Quando cresci li vedi come persone che fanno scelte per il bene di tutti».

LDA ha parlato del divorzio dei genitori ad Amici 21 sperando di essere d’aiuto anche a chi sta vivendo la sua situazione, quindi ad altri bambini. Da piccoli, ha spiegato ancora, non si comprende perché mamma e papà non ci sono sempre. Non si è in grado di comprendere insomma che sono assenti perché lavorano per non far mancare nulla ai figli.

