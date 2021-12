Valeria Fabrizi a Domenica In: «Elena Sofia Ricci non vuole più fare "Che dio ci aiuti", ma non me ne dispero» L'attrice sarà tra i finalisti di Ballando con le Stelle 2021





A Domenica In la concorrente di Ballando con le Stelle Valeria Fabrizi, che ha conquistato la finale della gara, ha lanciato uno scoop su Elena Sofia Ricci e "Che Dio ci aiuti": l'attrice non vorrebbe più lavorare nella popolare seria Rai. Valeria Fabrizi su Elena Sofia Ricci: «Mi dispiace per il pubblico» Valeria Fabrizi, ospite a Domenica In, si commuove dopo aver visto la clip di sua figlia, Giorgia Giacobetti, e aver raccontato a Mara Venier di essere in un «Momento triste». «Ma adesso che finisce Ballando cosa farai?», le chiede la conduttrice. «Smetto di fare la suora ma pare che la notizia oggi sia stata pessima» risponde la Fabrizi, che chiarisce ulteriormente: «Cioè che non la vuole più fare Elena. Era già nell'aria. Mi dispiace per il pubblico». «Prenderanno qualcun'altro», aggiunge lasciandosi andare ad una risata. «Sei disperata?», le chiede Mara Venier non vedendola affatto dispiaciuta. «Disperata io? No no», risponde sorridendo. Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Dicembre 2021, 18:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA