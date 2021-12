Soleil e il GF Vip, le donne si ribellano contro il programma: «Perché la trattano diversamente? La devono fermare»

di Silvia Natella

Le donne del Grande Fratello Vip sono sul piede di guerra: non sopportano Soleil Sorge e soprattutto il modo in cui viene trattata dalla produzione. «La devono fermare un minimo», è il commento delle inquiline che hanno deciso di coalizzarsi contro l'influencer e si sfogano per l'atteggiamento che il programma adotterebbe quando c'è lei di mezzo. Per la maggior parte delle donne si userebbero due pesi e due misure.

Grande Fratello Vip, tutte contro Soleil

Secondo Valeria Marini, Jessica Selassié, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Francesca Cipriani anche Alfonso Signorini e l'opinionista Sonia Bruganelli non fanno che difenderla a spada tratta. Eppure farebbe di tutto per rendersi insopportabili. Per molto meno altre persone sarebbero punite. Un'idea che si sono fatti anche molti telespettatori del reality.

GFVip, la versione di Francesca Cipriani

Francesca Cipriani è tra le donne della casa che si è maggiormente esposta contro quanto sta accadendo: «Questa situazione non va bene. Io di metterci la salute stop, basta. Soleil non si scusa e a loro va bene, però Lulù si è dovuta alzare a fare le scuse pubbliche. Ragazze per come sono fatta io manderò un messaggio a chi ci guarda per far capire che così non va bene. Non sto bene, soffro tanto per queste cose. Sono andata dalla psicologa oggi. Credetemi che non sto bene e soffro troppo per quello che fa. Ci dovrebbero aiutare i telespettatori. Secondo me anche Raffaella fuori si è arresa. Il mondo va al contrario, questo mi fa piangere. Purtroppo non la stanno fermando».

Soleil, lo sfogo di Jessica, Miriana e Sophie

Jessica Selassié ha ricordato che ha fatto stare male anche Clarissa: «Lei era in bagno con il singhiozzo, buttata a terra che voleva andare a casa». Non solo, anche parole dure contro Gianmaria: «Se ricordate aveva detto anche quella roba dell’acido sullo scarafaggio, che è Gianmaria. Aveva detto: ‘Gianmaria è come uno scarafaggio che se lo butti dentro l’acido non muore mai’, una roba del genere». Le altre hanno aggiunto: «Quello che dici tu non ha lo stesso peso di quello che dice lei. Guarda che ha umiliato anche Lulù, Clarissa a suo tempo. Tutte donne, stranamente. Anche a me sulla roba della menopausa. Diceva che non era stata offensiva. Ragazzi siamo arrivati a dei livelli insopportabili. Secondo me è il pubblico da casa che ci deve aiutare. Ci dovrebbero aiutare davvero. Perché con tutte queste donne? Vuoi stare al centro dell’attenzione? Ci sei già. La devono fermare un minimo. La devono fermare un minimo».

