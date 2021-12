Gf Vip, Alex Belli tenta di abbandonare. Andrea Zelletta lo smaschera: «Porte sempre aperte...»

Alex Belli ha tentato di abbandonare il Grande Fratello Vip in maniera plateale scagliandosi contro la porta rossa e Andrea Zelletta, ex gieffino, ha commentato con ironia: «Ci sono 28 porte sempre aperte...». Una chiara allusione al fatto che quella dell'attore fosse solo una messa in scena e che se avesse voluto sarebbe riuscito a uscire dalla casa più spiata d'Italia.

GFVip, il gesto di Alex Belli

Ieri pomeriggio Alex Belli ha tentato di lasciare la casa in preda alla rabbia per non aver ricevuto nessun messaggio dai propri cari contrariamente ai coinquilini. L'attore è sembrato sul punto di andare via, ma per molti il gesto è stato un tentativo di catturare ancora una volta l'attenzione su di sé.

Comunicazione di servizio… oltre all’entrata/uscita principale volevo comunicare che ne esistono altre 28 di sicurezza sempre aperte… #crocctime — Andrea Zelletta (@AndreaZelletta) December 11, 2021

GFVip, il tweet di Andrea Zelletta

Andrea Zelletta ha svelato in un tweet che nella casa del Grande Fratello Vip ci sono delle uscite di sicurezza sempre aperte. Di conseguenza la scena della rabbia contro la porta rossa non sarebbe giustificata. Il dj ha sottolineato che se un concorrente ha davvero intenzione di lasciare la casa del GF Vip, non mancano di certo le possibilità: «Comunicazione di servizio. Oltre all’entrata/uscita principale volevo comunicare che ne esistono altre 28 di sicurezza sempre aperte».

