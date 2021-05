Amici 20, Alessandro verso la finale: «Non è una gara ma uno spettacolo. Le critiche della Celentano...»

Alessandro Cavallo ha conquistato la finale di “Amici 20”. Un’avventura, quella della finale di “Amici 20” a cui Alessandro si sta preparando al meglio, come ha confessato ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”: “Sono abbastanza teso – ha confidato - A questo punto però non è più una gara, è uno spettacolo. Dobbiamo li, fare il nostro meglio, emozionarsi e fare emozionare chi ci guarda”.

Amici 20, Alessandro: "La finale non è una gara, ma uno spettacolo"

Durante il suo percorso ad “Amici 20” Alessandro ha avuto degli scontri con l’insegnante Alessandra Celentano: "Le critiche della Celentano le porto sempre con me. La stimo molto e mi ha fatto abbastanza male con le sue parole. All’Inizio cercavo di vederla come critica costruttiva, tutto gli artisti si vogliono migliorare e dare il meglio dal punto della danza, la tecnica o l’espressività male sentire la critica da parte di un’insegnate che stimi tantissimo non è bello".

Gli scontri però gli hanno dato una nuova consapevolezza: "Da una parte però penso che ognuno ha il suo modo si esprimere le emozioni e il mio è questo. Nella vita sono molto esagerato nel vivere le cose, anche i rapporti con la famiglia, l’amore o con i miei amici. Sono così, fisico, espressivo, esagero le cose. Non so se è un pregio o un difetto, però a me in fondo piace”

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Maggio 2021, 18:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA