Amici 20, Giulia Stabile a "Verissimo" prima della finale: «Ho imparato ad accettarmi, non riuscivo a guardarmi allo specchio...»

Giulia Stabile prima della finale di “Amici 20” ha parlato a “Verissimo” di Silvia Toffanin della sua esperienza nel programma di Maria De Filippi.

Giulia Stabile, prima della finale di "Amici" ospite a Verissimo"

Grazie ad “Amici” Giulia Stabile è riuscita a superare alcune sue insicurezze. La ballerina di “Amici” infatti non riusciva ad accettarsi: “In realtà – ha raccontato a “Verissimo” - ho iniziato ad accettarmi tantissimo con Amici, continua ad esserci qualche insicurezza ma credo che sia normale, che sia così per tutti. Dal punto di vista dell’aspetto già il fatto che riesco a guardarmi allo specchio senza trucco per me è una cosa positiva, visto che prima non avavo neanche il coraggio. Poi c’è il mio fidanzato Sangiovanni che mi fa molto complimenti e mi rende sicura”.

Giulia infatti ha trovato l’amore col collega Sangiovanni (“Lui è differente, questa è la cosa che conta”), e ha anche avuto un ottimo rapporto anche con i suoi colleghi: “Mi trovo bene con tutti, mi vogliono bene e cerchiamo di risolvere le incomprensioni quando si presentano”.

Dopo "Amici" le cose cambieranno: "Da domani mi mancherà potermi esibire davanti a un pubblico sapendo che gli occhi delle persone in quel momento sono su di me e posso rendere felice qualcuno. Per una ballerina non è una cosa che succede così spesso…”.

Il fidanzato Sangiovanni si è detto commosso del fatto che Giulia Stabile è arrivata in finale: “So quanto ha lavorato per aggiungere il suo obbiettivo e so quanto è importante il messaggio che vuole mandare, mi sono commosso”.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Maggio 2021, 17:35

