Amici, finale numero 20: per Maria de Filippi un'edizione da incorniciare

Alessandro, Aka 7even, Deddy, Giulia e Sangiovanni. Saranno loro i talent che si contenderanno a suon di sfide, podio e premi, la finale di stasera di "Amici”, lo show condotto da Maria De Filippi in diretta dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma e in onda su Canale 5 dalle 21,20.

AMICI 20, LA FINALE: GLI OSPITI

Ospiti, Pio e Amedeo - reduci da “Felicissima sera” (fortunato programma e scena di altrettante polemiche) - che tornano ad Amici dopo avere “aperto” la prima puntata del serale. E Gaia, vincitrice dell’anno scorso, che consegnerà il premio a chi si aggiudicherà la vittoria e che canterà l’ultimo suo singolo “Boca” in duo con il cantante giamaicano Sean Paul.

Giungono così al giro di boa i cinque talent che hanno animato questa edizione di Amici a suon di share, “guanti di sfida”, borse di studio e inediti certificati dischi oro e platino. Mentre Maria de Filippi resta protagonista assoluta. Festeggia la ventesima edizione di un programma evergreen senza battute d’arresto che, al contrario, ha saputo rinnovarsi ogni anno, con scelte che si sono dimostrate azzeccate.

AMICI 20 I CINQUE FINALISTI

Aka7even (21 anni, cantautore), Giulia, (19 anni, ballerina), Sangiovanni (18 anni, cantautore); Alessandro, (21 anni, ballerino) e Deddy (19 anni, cantautore) si sfideranno davanti al tiro di giudici di gara che li hanno osservati fin dalla prima puntata del serale: l’ex talent Stefano De Martino, il principe Emanuele Filiberto di Savoia e Stash, frontman di The Kolors. E sotto la direzione artistica del coreografo dello show, l’artista francese Stephane Jarny (per la prima volta in Italia). Con loro, le tre squadre di “prof”: Alessandra Celentano in coppia con Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini con Arisa, e Veronica Peparini con Anna Pettinelli. Importanti anche le collaborazioni: i “cantanti” della scuola hanno potuto confrontarsi con bravi produttori discografici come Zef, Michele Canova, FrenetiK&Orang3, DRD, Federico Nardelli, Francesco “katoo” Catitti e Giordano Colombo. I ballerini con coreografi esterni come Michele Merola, Nancy Berti, Rita Pivano e Thomas Signorelli oltre ai ballerini professionisti di Amici.

AMICI 20 DATI RECORD

I numeri sono da capogiro, nel vero senso della parola. Vincente è stata soprattutto la formula (e non l’assenza di una controparte di rete con cui Amici potesse competere). La media serale delle otto puntate, esclusa la serata di oggi, è del 27,53% di share con 5.746 milioni di spettatori e un target - dai 15 ai 24 anni - che raggiunge uno share del 50.9%. Oltre 122 milioni di views sui video delle piattaforme digitali (WITTYTV.IT, MEDIASETPLAY.IT) e più di 118 milioni di interazioni sui social. Numeri alti anche per la striscia quotidiana del daytime (media del 20% di share con 2 milioni e 300 mila spettatori) e quella del sabato pomeriggio (con il 21,4% di hare con 3.500 mila spettatori).

AMICI 20 LA FINALE: TELEVOTO E PREMI

A scegliere il vincitore, il pubblico da casa con televoto (SMS al numero 477.000.1 e 477.000.0 o votando sul sito di wittytv.it o tramite APP MediasetPlay e SMART TV abilitate). Durante lo show verranno consegnati anche: il premio di categoria ballo e canto (50 mila euro in gettoni d’oro), il premio Tim (30 mila euro in gettoni d’oro dato dalla platea giudicante nelle diverse serate e dalla community Tim), il premio Siae (20 mila euro in gettoni d’oro), consegnato dal cantautore Giovanni Caccamo per il miglior testo. E ancora: il premio Marlu’, a ciascun finalista del valore di 7 mila euro in gettoni d’oro, il premio delle Radio, assegnato da RDS, Radio Italia, R101 ed RTL 102,5. Mentre ad assegnare il Premio della Critica (50 mila Euro in gettoni d’oro) sarà come ogni anno assegnato da una giuria formata dalle maggiori testate quotidiane e web italiane collegate in streaming a causa dell’emergenza Covid-19.

