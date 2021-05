Amici 20, Tancredi a "Verissimo" dopo l'eliminazione: «Tra Covid e piano b volevo abbandonare, ma mio padre...»

Tancredi Cantù Rajnoldi è stato eliminato da “Amici 20” a un soffio dalla fase finale. Tancredi, ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” si dice comunque molto felice del cammino percorso e dell’esperienza fatta: “Prima del talent – ha spiegato - mi ero esibito sue volte in vita mia, prima in un locale con le casse che fischiavano, poi in un saggio dove c’erano anche i miei genitori. Poi sono entrato ad “Amici” ed è stato adrenalina pura…”.

Grazie ad “Amici” il cantante Tancredi è riuscito a superare alcune sue problematiche: “Parlavo poco, negli anni scorsi per me è stato difficile perché non avevo forza per esprimermi su certe cose, ma il talent mi è servito per liberarmi”.

A stargli accanto il padre: “Non pensavo di andare direttamente a fare questa cosa, stavo cercando un piano b ma mio padre mi ha convinto a seguire i miei sogni e sta succedendo qualcosa di molto grande. Se penso a come sono entrato 3 mesi fa, sono totalmente cambiato, si è aperto il mondo. Ora ho un po’ paura perché è arrivato il momento di dimostrare”

Il suo ingresso è stato ritardato dal Covid: “Dopo i provini sono risultato positivo al Covid, ma era già successo a gennaio con qualche sintomo non grave. E’ durato una settimana e quindi ho aspettato a casa a Milano che mi passasse, per 18 giorni. Ho fatto il tampone e risulto negativo, scendo a Roma per fare il casting, va bene ma purtroppo risulto di nuovo positivo. Mi sono fatto 3 settimane in hotel da solo e ho anche pensato di lasciare. Il controllo è stato molto minuzioso su tutto, alla fine dopo l’isolamento ce l’ho fatta e sono entrato”.

Appena entro nella scuola, ha ricevuto un abbraccio: “Ero scosso e traumatizzato perché l’uomo non è fatto per stare da solo in una camera. La prima cosa che ho ricevuto al mio ingresso è tato un abbraccio, è stato davvero bello”.

