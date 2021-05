Amici 20, Aka7even: «Martina l'ho amata davvero, la finale mi ha aiutato a dimenticarla»

Aka7even ad “Amici 20” dopo un lungo cammino è arrivato alla finale. Aka7even è pronto a sfidare gli altri colleghi della scuola di Maria De Filippi, dopo l’emozione per aver conquistato la fase finale: “Sto bene ma pieno di ansia e adrenalina positiva – ha raccontato ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” - Sono carichissimo. Anna Pettinelli quando ha sentito l’annuncio si è commossa, io no perché ero troppo sorpreso. Si accumulano emozioni e non sono riuscito ad esplodere”.

Amici, Aka7even: "Martina l'ho amata, la finale mi ha aiutato a dimenticarla"

Per Aka7even ad "Amici" la vicinanza di Anna Pettinelli è stata importante (“Anna Pettinelli non è stata sempre tenera con me, ma è servito perché io vado un po’ trattato così. Sono cocciuto, sono così di carattere) e anche il talent l’ha molto cambiato: “Sono migliorato caratterialmente. Sono entrato già abbastanza sicuro ma durante il percorso ho avuto delle difficoltà e volevo abbandonare, mi ha fortificato. Sono cresciuto anche a livello artistico, nel mio approccio alla musica. Quando stati dentro non te ne accorgi, ma il cammino fatto all’interno della scuola è stato molto”.

“Mi manchi”, dedicato all’ex collega Martina Miliddi, è diventato Disco di Platino: “Avevo un altro singolo ma mi hanno chiesto di far uscire “Mi manchi” ed è diventato un Disco di platino. Il pezzo l’ho scritto quando con Martina ci eravamo distaccati e nel mentre sentivo molto la mancanza di casa. Martina l’ho amata davvero tanto ma arrivare in finale con gli altri mi ha aiutato a dimenticarla. Mi ha lasciato un bel ricordo, ma sto bene da solo e penso solo alla musica”.

