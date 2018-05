Amici 17, ecco gli ospiti della semifinale di domenica

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

cambia giorno di programmazione, la semifinale verrà trasmessa domenica e non sabato. Il cambio di palinsesto è dovuto al fatto che sabato verrà trasmessa in chiaro la finale diRealNel day time, gli allievi della scuola hanno scoperto gli ospiti del serale, ben 8 Big:che in passato era stata piuttosto critica nei confronti dei talent, si esibirà con. La vincitrice della categoria Ballodanzerà anche con Christian De Sica, Elisa e Riki.Ornella Vanoni canterà con Irama mentre Gino Paoli e Gigi D’Alessio duetteranno insieme a Einar Ortiz e Carmen Ferreri. Annalisa si esibirà con Emma Muscat.