Amici, Lauren vince la categoria ballo nella finale contro Bryan. Le altre sfide della serata

Lauren Celentano vince la sfida nella categoria danza di Amici contro Bryan Ramirez per 5-3. Una sfida estenuante, fino all'ultima prova, quella proibitiva, della pole dance. La giovane ballerina è riuscita ad aggiudicarsi il circuito danza, mentre al rivale andrà il 'Premio Vitasnella'.Si tratta di una borsa di studio del valore di 25mila euro, offerta dal noto brand di acqua in bottiglia, come premio per il grande miglioramento mostrato da quando Bryan era approdato nella scuola del talent.Al termine delle prove, mentre la giuria esprimeva le proprie preferenze, Maria De Filippi ha mostrato ai due giovani ballerini un video di ringraziamento per aver valorizzato la danza nella scuola di Amici.A Lauren vanno una coppa e un assegno da 50mila euro. «Ti sei ripresa?», le chiede Maria De Filippi, diversi minuti dopo l'esibizione. La ragazza ha risposto così: «Sì, sì, tutto a posto e niente in ordine».Nella sfida di canto, invece, Irama (squadra bianca), che ha cantato Le tasche piene di sassi di Jovanotti, ha superato Einar (che ha cantato Futura di Lucio Dalla) grazie al 52% delle preferenze.Nella sfida che le ha viste cantare Titanium di David Guetta e Sia, invece, Carmen (squadra blu) ha superato Emma col 56% delle preferenze. Commovente il messaggio del papà, che non è riuscito ad essere in studio a causa dei continui impegni lavorativi.