L'ottava puntata del serale ditrasloca dal sabato alla domenica. La notizia è arrivata durante la diretta di sabato 19 maggio direttamente dalla produzione con questo sottopancia: “Attenzione: la settimana prossima Amici andrà in onda di domenica dalle ore 21.10“.Il motivo è molto semplice, su canale 5 sabato 26 verrà trasmessa in chiaro la finale di Champions League: Real Madrid – Liverpool. L'armata della De Filippi dovra scontrarsi non solo con "Che tempo che fa", ma anche con "Le Iene". Chi vincerà la gara degli ascolti?