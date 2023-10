Capelli in caduta libera? Scopri i segreti per prevenirla

La caduta dei capelli è un processo fisiologico che può risultare più abbondante in caso di cambiamenti di stagione o periodi di stress

Ti è mai capitato di svegliarti al mattino e trovare tanti capelli sul cuscino? oppure perdi tanti capelli quando ti spazzoli o quando li asciughi?

Niente paura, potrebbe trattarsi di un fenomeno del tutto normale!

Ogni giorno, infatti, perdiamo dai cinquanta ai cento capelli, un processo legato principalmente al loro ciclo vitale che si compone di tre fasi essenziali:

Anagen , una fase di produzione e crescita del capello, la cui durata è più breve nell'uomo

, una fase di produzione e crescita del capello, la cui durata è più breve nell'uomo Catagen , una fase di transizione in cui si verifica una regressione del follicolo pilifero e quindi del capello

, una fase di transizione in cui si verifica una regressione del follicolo pilifero e quindi del capello Telogen, fase di riposo del capello e di successiva caduta che serve per preparare il follicolo ad un nuovo ciclo vitale

Il ciclo di vita e la conseguente crescita dei capelli avviene alla velocità di circa 1 centimetro al mese quindi il capello è un elemento vivente con una durata media tra i 2 ed i 6 anni.

Ci sono, però, delle situazioni in cui questo processo di turnover viene alterato e quindi si perdono molti più capelli ogni giorno che non ricrescono o non crescono in quantità equivalente rispetto a quelli caduti.

Caduta temporanea o campanello d'allarme?

Quando si parla di caduta temporanea dei capelli si fa spesso riferimento all'autunno ed in particolare al periodo tra settembre e dicembre in cui può capitare di ritrovare molti più capelli in giro per casa.

La caduta stagionale dei capelli è una condizione fisiologica causata, molto probabilmente, dal fatto che le ore di luce diminuiscono, mentre le notti diventano sempre più lunghe andando ad alterare la produzione di melatonina, un ormone che agisce anche sul ciclo vitale del capello favorendone una maggiore perdita.

Ma la caduta dei capelli, tipica del periodo delle castagne, viene accentuata dal fatto che dopo l'estate, il capello è più fragile ed indebolito e quindi tende a cadere più facilmente.

In generale, in caso di carenze alimentari, situazioni di stress psico-fisico o variazioni di tipo ormonale, si può presentare una caduta temporanea seguita da una ricrescita spontanea per cui non si verifica un vero e proprio diradamento dei capelli.

Se, invece, la caduta dei capelli diventa generalizzata ed intensa, potrebbe trattarsi di telogen effluvium la cui causa principale è dovuta a situazioni particolarmente stressanti e di breve durata come ad esempio dopo il parto o in seguito a dimagrimenti eccessivi.

Nel caso in cui si verifichi un progressivo diradamento ed una degradazione della qualità dei capelli, è probabile che si tratti di alopecia, una condizione patologica che può portare anche alla calvizie.

Scegli il giusto rimedio anti caduta capelli

Per frenare la caduta dei capelli, la prima cosa da fare è correggere le abitudini alimentari con una dieta ricca di nutrienti essenziali.

È molto utile, infatti, assumere alimenti ricchi di Vitamina C come arance e spinaci ma anche Zinco e Vitamina A contenuti in carne, patate, uova, latte e olio di oliva.

È possibile associare una dieta sana ed equilibrata all'utilizzo di integratori alimentari a base di Biotina, Zinco e Vitamine capaci di donare forza e vitalità ai capelli, rallentando i processi di indebolimento che ne causano la caduta.

Ricorda che gli integratori alimentari non vanno intesi come sostitutivi di una dieta variata e equilibrata e di un corretto stile di vita.

Inoltre, per prevenire e rallentare il diradamento dei capelli, è possibile utilizzare fiale anticaduta che rinforzano il capello e ne stimolano la crescita.

Per una chioma sana e bella, è molto importante utilizzare prodotti per capelli delicati come uno shampoo fortificante anticaduta a base di tensioattivi dolci che non rischiano di portare via una quantità eccessiva di sebo, necessaria per mantenere alta la capacità di difesa del capello.

Con i giusti rimedi e cambiando il tuo stile di vita, potrai prevenire la caduta dei capelli, riscoprendoli più sani e forti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Ottobre 2023, 12:47