Sky, nasce Sky Academy Digital: «Progetto educativo rivolto alle scuole». Come partecipare

Nasce Sky Academy Digital, un'iniziativa che promuove lo sviluppo delle competenze digitali e la consapevolezza sull'emergenza climatica, aperta alle scuole italiane: il progetto vedrà classi di ragazzi tra gli 8 e i 18 anni sfidarsi nel progettare una soluzione digitale a tutela dell’ambiente. L'iniziativa è stata presentata ieri a Milano da Sky, sempre in prima linea sulle questioni ambientali e sull’innovazione tecnologica: per rafforzare il suo impegno nei confronti delle giovani generazioni, con Sky Academy Digital intende promuovere lo sviluppo di competenze digitali e aumentare la consapevolezza sulla crisi climatica negli studenti di età compresa tra gli 8 ed i 18 anni.

Sky Academy Digital si rivolge alle scuole di tutta Italia e offrirà alle classi che aderiranno un percorso didattico pensato appositamente per promuovere l’inclusività digitale e supportare i ragazzi nell’acquisizione di nuove competenze per un utilizzo consapevole della rete. Al tempo stesso, permetterà agli studenti di approfondire le tematiche ambientali, in linea con l’impegno di Sky nel promuovere comportamenti responsabili attraverso la campagna Sky Zero, con cui l’azienda si è impegnata a diventare net zero carbon entro il 2030.

Il progetto educativo della Sky Academy Digital è stato presentato alla presenza del Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani in occasione dell’evento organizzato da Sky nell’ambito della Youth4Climate, e permetterà agli studenti coinvolti di sviluppare la loro idea digitale per il futuro del pianeta. Grazie a materiali dedicati messi a punto da Sky e dai suoi partner, le classi si sfideranno nella progettazione di una soluzione digitale (un gioco digitale, un sito web o un’app a seconda del grado scolastico) finalizzata a promuovere comportamenti virtuosi per contrastare il cambiamento climatico.

Per partecipare, gli insegnanti potranno registrare le loro classi sul sito della Sky Academy Digital all’indirizzo www.skyacademy.it. Gli studenti avranno poi tempo fino al prossimo 28 febbraio per presentare le loro idee. A seguire, una giuria di esperti selezionerà il progetto vincitore e i ragazzi che lo hanno realizzato avranno la possibilità di attivare gratuitamente la connessione ultrabroadband di Sky Wifi per 12 mesi. Il progetto è stato realizzato in partnership con Bip, multinazionale di matrice italiana leader nelle tecnologie esponenziali e nelle trasformazioni digitali, impegnata a disegnare un futuro sostenibile e a contribuire alla qualità dell’ecosistema in cui viviamo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Settembre 2021, 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA