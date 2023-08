Scuola, Valditara: «Immessi in ruolo oltre 50mila docenti». Il Cdm autorizza oltre 62 asunzioni a tempo indeterminato

«È stato firmato il DPCM sulla formazione dei docenti della Secondaria di I e II grado. Finalmente varata una riforma attesa da oltre un anno». Lo annuncia su twitter il ministro dell'istruzione e del merito Valditara. «Grazie a queste misure avremo una nuova generazione di insegnanti fortemente strutturati, con alle spalle un importante percorso di formazione disciplinare e pedagogica e meccanismi di valutazione che garantiranno l'efficacia didattica», aggiunge Valditara.

«Si tratta di un significativo passaggio per il sistema nazionale d'istruzione e formazione, importante per la funzionalità della scuola italiana e per la riduzione del precariato.

Con lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, deliberato oggi dal Consiglio dei Ministri, saranno autorizzate le assunzioni in ruolo a tempo indeterminato di 52 unità di personale educativo-Ped; 50.807 unità di personale docente (di cui 32.784 su posto comune e 18.023 su sostegno); 419 unità di insegnanti di Religione cattolica; 10.913 unità di personale assistenti tecnico ausiliari-Ata; 280 unità di dirigenti scolastici.

