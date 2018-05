Orologi vietati agli esami: gli alunni dovranno tenerli sul banco

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

durante gli esami. Sta facendo discutere la decisione, in Gran Bretagna, di costringere gli alunni nelle scuole a non indossare orologi durante le verifiche, per paura di imbrogli: già da tempo il divieto riguardava gli smart watch e a tutti i dispositivi in grado di connettersi a internet, ma ora si è passati anche agli orologi tradizionali.Secondo le nuove regole,, gli alunni saranno autorizzati a portare l’orologio, ma non potranno indossarlo al polso: durante l’esame, il loro orologio dovrà essere appoggiato sulla scrivania. La decisione arriva per via dellache a volte vengono “travestiti” da normali orologi, o in quei casi in cui l’alunno, sotto il suo normale orologio o all’interno del quadrante, nasconde qualcosa che possa aiutarlo a svolgere l’esame.Si pensa dunque che, costringendo gli studenti a tenere l’orologio ben in vista sul banco, si eviteranno imbrogli e copiature. Gli insegnanti si sono in passato lamentati infatti di quegli smart watch, che li riporta ad un normale quadrante ingannando chi li va a controllare. Questi modelli, specificatamente pubblicizzati sul web per «barare sugli esami», possono infatti contenere dati o informazioni come dei veri e propri computer. Le nuove regole dicono che «gli insegnanti, prima dell’esame, devono assicurarsi che i candidati abbiano rimosso gli orologi da polso mettendoli sul banco».Il presidente della commissione, a sua discrezione, può anche vietare in assoluto agli studenti di portare l’orologio. La decisione arriva tra l’altro in un periodo in cui in Gran Bretagna è emerso un problema a dir poco particolare: i nativi digitali, abituati a leggere l’ora sui dispositivi, non sarebbero in grado di capire gli orologi analogici, quelli con le lancette per intenderci. Un particolare che può essere difficile da credere, ma che è purtroppo vero, considerando che molti degli adolescenti attuali non hanno quasi mai usato un orologio analogico, ma solo l'orario digitale sul proprio telefonino, sul computer, sulla tv o sulla radiosveglia.