«Andiamo sulla Luna per salvare la Terra»: l'astronauta Vittori parla agli studenti nell'ultimo incontro dei Martedì dello Spazio

di Redazione Web

Sono state delle lezioni all'insegna della scoperta dello spazio quelle organizzate dalla Fondazione Leonardo-Civilità delle Macchine e che hanno coinvolto più di 2000 studenti che frequentano gli istituti scientifici superiori del territorio. L'iniziativa dei Martedì dello Spazio - questo il nome dell'evento - si è ufficialmente conclusa e ha visto al suo ultimo incontro l'astronauta e Generale dell'Aereonautica Militare Roberto Vittori, che si è rivolto agli studenti presenti e agli altri 500 alunni collegati online dicendo: «Lo Spazio è già adesso la vostra grande opportunità e presto potrebbe diventare il vostro naturale ambiente di lavoro».

Vittori si è poi soffermato sulle iniziative per tornare sulla Luna spiegando come «andiamo sul nostro satellite per salvare la Terra», perché, purtroppo, le risorse dell’ecosistema terrestre sono limitate e l’esplorazione e l’utiliizzazione di quelle extraterrestri potrebbero diventare fondamentali un giorno. Lo scienziato, inoltre, ha sottolineato che ora gli operatori privati studiano come raggiungere la Luna, citando gli esperimenti di Elon Musk e il fatto che negli Stati Uniti ci sono tantissime start-up fatte di giovani che sono coinvolti nella Space economy. «L’attività spaziale ha tre anime: civile, militare e ora anche commerciale: gli esperimenti in atto per la riutilizzazione dei razzi consentono di abbattere i costi e facilitare l’esplorazione lunare in vista di quella su Marte».

A prendere parola è stato anche il professor Marco Tavani, presidente dell’Istituto nazionale di Astrofisica che si è rivolto ai ragazzi dicendo: «Dovete avere coraggio! Perché le opportunità che offre lo Spazio sono enormi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Marzo 2024, 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA