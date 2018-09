Scrive una frase disperata sul muro del liceo: si riempie di messaggi dei compagni

"There's nowhere for me to be", ovvero "Per me non c'è nessun posto". Sembra una frase presa da qualche canzone, ma il preside e gli studenti dell’istituto Liceo Brocchi di Bassano del Grappa non hanno dubbi: si tratta della disperata richiesta di aiuto da parte di un ignoto alunno.



Gli studenti rispondono

La scuola, così, non ha tardato di rispondere al triste appello apparso sul muro del liceo. Quelle poche parole hanno colpito la sensibilità della comunità del Liceo Brocchi: i ragazzi (e non solo loro) non sono rimasti indifferenti e hanno teso idealmente la mano al compagno "sconosciuto". La parete su cui campeggia la scritta è stata invasa da post-it con delle scritte rassicuranti. Decine di frasi e fogli pieni di affetto e di cuori disegnati: "Se hai bisogno noi ci siamo", "C'è un posto per ciascuno. Vieni, la porta è sempre aperta". Molti ragazzi si rivedono in quella scritta che tradisce uno stato d'animo molto più profondo di quanto possa apparire, e hanno voluto incoraggiare l’adolescente misterioso.



La scuola è la casa di tutti: le parole del preside

"Non sappiamo chi abbia scritto quella frase, ma non è un atto vandalico - assicura il preside a Skuola.net - La terrò per 2-3 settimane, poi la farò togliere, ma non sporgerò denuncia. Non fissiamoci sul muro sporcato, io, invece, mi voglio concentrare sul contenuto di quella frase, la scuola non è fatta solo di tecnologie, ma anche di rapporti umani e culturali. La scuola, come ripeto spesso, è “la casa di tutti”, nel senso che tutti, i ragazzi, ma anche i docenti ed il personale, devono considerarla come ambiente aperto, accogliente". "Nella circolare che ho inviato a tutti i ragazzi, alla fine ho voluto chiudere così, un messaggio condiviso anche dai docenti: 'C’è un posto per ciascuno. Vieni, la porta è sempre aperta, non serve nemmeno bussare'."

