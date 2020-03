Coronavirus: «Scuole chiuse fino al 5 aprile». La ministra Azzolina smentisce un'altra fake news

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Marzo 2020, 22:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La ministra dell'Istruzioneha dovuto smentire un'altrache ha iniziato a circolare in giornata. Uncheper l'emergenza, che la ministra ha denunciato sulla sua pagina Facebook.«Gira un finto comunicato attribuito al Ministero dell'Interno - scrive la ministra in un post - in cui si dice che è stata disposta la chiusura delle scuole fino al 5 aprile.. Lo trovo. Ma possiamo tutti fare qualcosa per fermare questa follia delle fake news virali. Verificare leggendo fonti ufficiali e non condividere contenuti non accertati».Il messaggio, che ha iniziato a girare in diverse chat WhatsApp di genitori, recitava il seguente testo: «Il presidente del consiglio Conte Giuseppe dispone la chiusura di tutte le scuole d’Italia di ogni grado e ordine per la grave e allarmante situazione che incombe sulla nostra nazione. Al fine di tutelare la salute nazionale e degli studenti fino al 5 aprile 2020 le scuole di ogni grado e ordine saranno chiuse. A breve uscirà la disposizione ufficiale sul sito del ministero». La notizia, assolutamente falsa, è stata smentita anche sul sito del Viminale. Già ieri la ministra Azzolina aveva denunciato due fake news a lei attribuite : «Come ho più volte detto in questi giorni, in un momento così particolare per il Paese, è fondamentale non dare spazio a notizie false che poi diventano virali creando inutili allarmismi - le parole scritte su Facebook - In queste ore sta circolando un audio che mi viene attribuito con una voce femminile, palesemente non mia, che parla di un intervento in Parlamento che non ho mai fatto e riferisce parole che non ho mai detto. Ovviamente è un fake. Così come falso è il documento a mia firma che sta girando con indicazioni completamente inventate sulle modalità per svolgere la didattica a distanza. Ripeto. Le uniche fonti di informazioni attendibili sono quelle ufficiali del Governo. È grave e irresponsabile far circolare notizie che non fanno altro che generare confusione. Ho dato disposizioni per accertare gli autori. Siamo tutti chiamati alla responsabilità in questo momento».