Maturità 2019, gli esami vei Vip. Tiziano Ferro top, Fedez ha lasciato la scuola

Sabato 15 Giugno 2019, 13:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al cospetto degli esami disiamo tutti uguali. Una regola che vale anche per i personaggi famosi. Prima di avere successo, infatti, sono stati degli studenti pure loro. E maturandi. I personaggi che ogni giorno popolano tv, giornali, riviste e social network hanno dovuto studiare e sudare sui libri, come tutti. E proprio alcuni di loro hanno svelato i retroscena più succosi dei esami di maturità, come riporta Skuola.net . Chissà che non esca qualche suggerimento utile da riportare ai maturandi del 2019?Partiamo dai voti. Il vincitore dell’ottava edizione di X Factor,, ad esempio, è riuscito a uscire con 85/100. All’autrice Fè toccato un 67/100, voto che poi è stato assegnato anche a, ex Miss Italia, e alla campionessa di tuffiContinuando con i Vip, c’è anche chi raccoglie un onorevole 80/100, come il campione di nuoto. E chi invece prende 60/100, come. Bene Aldo Montano, olimpionico di scherma, che può vantare un buon 54/60. L'attrice, invece, non ricorda con piacere la maturità: solo 60/100. Il cantantea scuola si è impegnato e ha superato la maturità con un buonissimo 55/60. La giornalista Cristina Parodi era già a scuola esempio di professionalità e impegno: diplomata al liceo classico con 60/60.E tra i politici? Spiccano gli ottimi risultati di Matteo Renzi (60/60), del vicepremier Luigi Di Maio (100/100) e del presidente del Consiglio Giuseppe Conte (60/60). Mentre la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, si è fermata a un passo dal massimo raggiungendo 58/60. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è invece uscita dal liceo scientifico con 55/60. Sempre intorno alla cinquantina, troviamo il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che ha concluso il quinto anno con 54/60.Scendendo ancora di qualche punto, troviamo il vicepremier Matteo Salvini che si è diplomato con 48/60 al liceo classico Manzoni di Milano. Alessandro Di Battista è uscito con 46/60. Ultimi, ma solo di voto, sono il presidente della Camera, Roberto Fico, e il ministro dell’Istruzione Bussetti: entrambi si sono diplomati con 40/60.A raccontare il proprio esame di maturità ai microfoni di Fanpage.it, in collaborazione con Skuola.net, nei giorni scorsi, diversi artisti tra cantanti, youtuber e influencer. Chiara Maci, la nota food blogger, dà un consiglio agli studenti: “In realtà mi rendo conto che davanti ad un esame c'è sempre un'ansia da prestazione e un'agitazione enorme. Secondo me il modo migliore per affrontarla è essere sicuri di quello che si sa”.Lo stesso concetto viene portato avanti anche dalla cantante Giordana Angi, fresca del secondo posto all’ultima edizione di “Amici”, che paragona la maturità alla finale del talent: “Quel che è fatto è fatto, ragazzi. È inutile farsi troppe paranoie. Quel che è stato appreso, è stato appreso. Andate lì e cercate di concentrarvi e anche di rilassarvi e provate a gestire l’ansia che avete addosso”.Federica Abbate racconta qualche retroscena delle prove: anche lei, come spesso tanti maturandi fanno, è ricorsa a qualche “aiutino”: “Io avevo il dizionario di inglese e avevo infilato, con lo stesso carattere e lo stesso colore delle pagine del dizionario tutti i bigliettini dentro. È un metodo infallibile!”. Lorenzo Fragola propone invece un metodo alternativo per avvicinarsi all’esame: “Meglio studiare poco, ma concentrati, che studiare tanto e poi non capirci nulla”.Ma poi c'è anche chi la maturità non è riuscito a ottenerla, come i rapper Emis Killa e Fedez: loro hanno preferito la carriera musicale. Stessa sorte per Kim Rossi Stuart il quale, invece, ha lasciato il liceo artistico per dedicarsi alla recitazione. E poi c'è Gigio Donnarumma, portiere del Milan, che dopo aver rinunciato agli esami nel 2017, è riuscito a rimediare con un bel 70 l’anno successivo.E infine concludiamo con chi la Maturità la sta per affrontare a giorni, come lo Youtuber Andrea Bentivenga (alias BlackGeek): a lui e a tutti i suoi ‘colleghi’ d’esame Skuola.net non può che fare un ‘in bocca al lupo’ gigante.