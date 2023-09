Maturità, la studentessa fa ricorso e vince: tutta la classe dovrà rifare l'esame. I compagni: «Un incubo»

di Redazione web

L'incubo peggiore per uno studente del liceo: ripetere l'esame di maturità, perché non è valido. Un incubo, diventato realtà per una classe del linguistico Galilei di Spadafora, associato al Maurolico di Messina. I ragazzi dovranno ripetere l'esame orale il prossimo 20 settembre. Lo ha deciso un l'ufficio scolastico regionale, in seguito al ricorso dei genitori di un'alunna, che non era contenta del "70" ricevuto. Dall'ispezione sono emerse alcune irregolarità che hanno invalidato l'esame per tutta la classe.

Scuola, la maturità da ripetere

«Quando ci hanno contattato pensavamo fosse uno scherzo», dicono gli studenti. È stata nominata una nuova commissione, ed è stato fissato l’inizio delle prove per mercoledì prossimo, nonostante alcune famiglie abbiano annunciato un controricorso.

