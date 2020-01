Maturità 2020, la ministra Azzolina: «Domani le materie sui social del ministero»

«Ragazze e ragazzi, ci siamo! Mi avete scritto in tanti e finalmente posso dirvelo: oggi ultimeremo i lavori sul Decreto e domani vi comunicheremo le materie sui canali social del Ministero dell'Istruzione. Seguiteci!».

Lo con un video su Facebook la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, che dalla scalinata esterna del ministero sottolinea che nel «ministero non si lavora solo in occasione degli esami ma sempre, e lavora per voi studenti. Il ministero è la casa della scuola, di conseguenza la vostra 'casà, soprattutto la vostra casa».

casa

».

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 15:09

