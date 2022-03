Non tutti sanno che il supervulcano più pericoloso al mondo si trova proprio nel nostro Paese e in questi giorni ha fatto registrare un nuovo sciame sismico Foto: Kikapress, Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Marzo 2022, 14:59

