Solstizio d'inverno, cos'è e quando cade il giorno più corto dell'anno: «Sta per arrivare»

Cos'è ile in quale giorno cade? Lo scorso 13 dicembre, al contrario di quanto si crede, non è stato il giorno più corto dell'anno, perché il primato spetta appunto al giorno del: quest'anno cade il, cioè la prossima domenica. Durante il solstizio d'inverno infatti il Sole tramonta qualche minuto dopo rispetto al 13 dicembre, ma anche l'alba arriva alcuni minuti dopo.Secondo quanto affermadell'Unione Astrofili Italiani (Uai), «la credenza che il 13 dicembre sia il giorno più corto dell'anno è nata dal fatto che effettivamente attorno a questa data il Sole tramonta qualche minuto prima, ma per calcolare il giorno più corto bisogna tener conto dell'orario in cui sorge il Sole e così il giorno più corto risulta il solstizio invernale».Domenica prossima quindi, quando il Sole, nel suo moto apparente lungo le costellazioni dello Zodiaco, raggiungerà la posizione più a Sud dall'equatore celeste, «tramonta qualche minuto dopo rispetto al 13 dicembre, ma anche l'alba è ritardata di alcuni minuti». Inoltre, prima della riforma del calendario voluta da Papa Gregorio XIII nel 1582, la sfasatura fra calendario civile e calendario solare era tanto grande che il solstizio cadeva proprio fra il 12 e il 13 dicembre rendendo quindi questo giorno, in cui si festeggia Santa Lucia, il più corto dell'anno.