Nobel​ per la Chimica 2023 a Moungi Bawendi, Louis E Brus e Alexey Ekimov: il premio per la scoperta del «quantum dot»: ecco cos'è

Il Nobel per la Chimica 2023 è stato assegnato a Moungi Bawendi, Louis E Brus e Alexey Ekimov per le nanotecnologie, con la scoperta del quantum dot, i punti quantici e sono considerati la base per moltissime tecnologie, dalle comunicazioni all'ottica, ai futuri computer superveloci o la diagnosi per immagini per la biomedicina. Nobel per la Fisica 2023 a Agostini, Krausz e L'Huiller: premiati per «l'invenzione degli attosecondi»



Chi sono i vincitori L'Accademia svedese delle Scienze ha assegnato il Premio Nobel per la Chimica 2023 allo studioso statunitense di origine tunisina Moungi Bawendi, all'americano Louis E. Brus e al ricercatore russo Alexei I. Ekimov. Il riconoscimento - si sottolinea nella motivazione ufficiale - è stato attribuito per la scoperta e lo sviluppo dei punti quantici. «Queste minuscole particelle - si sottolinea - hanno proprietà uniche e ora diffondono la loro luce dagli schermi televisivi e dalle lampade a LED. Catalizzano le reazioni chimiche e la loro luce può illuminare il tessuto tumorale per un chirurgo».







