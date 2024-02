«Non trovo camerieri e cuochi, nessuno vuole lavorare il fine settimana»: la denuncia della vincitrice di "4 ristoranti"

Vincere 4 ristoranti, una delle trasmissioni di cucina più celebri della tv, è sicuramente un grande traguardo per le attività del settore: Micol Zornella, con la sua Antica Amelia Bistrot, ci era riuscita. Dopo la vittoria era convinta che davanti a lei si sarebbe prospettato un futuro roseo, fatto di crescita e successi per il suo ristorante, ma non è stato così. La chef si è trovata costretta ad un cambio drastico: dal prossimo 7 febbraio, infatti, gestirà completamente da sola la sua attività, riducendo il numero di coperti a 12 in un unico grande tavolo, occupandosi lei stessa sia della cucina che del servizio.