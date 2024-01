Sonia Bruganelli: «Io e Spinalbese? Belen mi ha telefonato, ecco la verità». L'inattesa rivelazione su Bonolis

Sonia Bruganelli è stata ospite nel salotto di Verissimo durante la puntata di sabato 13 gennaio. L'ex opinionista del GfVip ha raccontato durante un'intervista condotta da Silvia Toffanin, come vanno le cose oggi con Paolo Bonolis dopo la separazione. E non solo. Sonia Bruganelli ha anche parlato del suo essere mamma e delle difficoltà attraversate nell'esserlo di Silvia, la sua primogenita, nata con problemi di cuore. E naturalmente non è mancata la domanda di Silvia Toffanin su Antonino Spinalbese all'ex opinionista.