Vasectomia a 20 anni per evitare che la fidanzata "troppo fertile" rimanga incinta: «Mi sono tolto un peso, ora non servono più contraccettivi»

Diventare genitori è un passo molto impegnativo e sebbene sia certamente un momento di gioia, è anche un momento che richiede di assumersi la propria responsabilità, di comprendere la necessità di fare il meglio possibile per assicurare una vita felice a un altro essere umano, una persona la cui esistenza è dipesa interamente dalla propria volontà.

Tuttavia, la gravidanza non sempre è frutto di una scelta. I metodi contraccettivi e il buonsenso sono senza dubbio essenziali, ma ci sono casi in cui nulla è abbastanza e a quel punto è necessario capire come gestire la situazione inaspettata, in un modo o nell'altro.

Tristan Denholm aveva 18 anni quando la sua ragazza è rimasta incinta. Un incidente, ammette il ragazzo, ma i due hanno deciso di tenere il bambino e crescerlo insieme, una decisione che per loro si è rivelata giusta e di cui non si pentono affatto. Tuttavia, un "incidente" è per entrambi abbastanza e per prevenire altri Tristan, a soli 20 anni, ha deciso di sottoporsi a una vasectomia.