Dopo 4 aborti e un tumore placentare, Annarita diventa mamma a 45 anni: «Un sogno atteso per 12 anni»

Finalmente mamma, a 45 anni, dopo quattro aborti, un tumore placentare e un’attesa durata 12 anni. È la storia di Annarita, 45enne di Contursi Terme (Salerno), che lo scorso 12 febbraio è riuscita a coronare il suo sogno di avere un figlio. Un’odissea per Annarita e suo marito Giovanni alle prese con una gravidanza voluta, cercata, attesa per anni fra problemi di salute - nel 2017 si sottoposta ad un intervento di miomectomia laparoscopica - e momenti di sconforto per la donna quasi rassegnata ormai all’idea di non avere un bambino.