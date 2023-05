Stangata sulle vacanze, prezzi alle stelle: dagli hotel ai ristoranti, tutti i rincari. «A Firenze +43%»

Turismo e ristorazione trainano l'economia e creano posti di lavoro, ma l'ondata di forti rincari che si sta registrando sui listini di alberghi, bar e ristoranti fa temere il rischio di un flop per il settore proprio nella stagione clou come quella estiva. Solo per mangiare fuori, gli italiani si trovano a spendere quasi 2 miliardi di euro in più rispetto all'anno scorso, mentre per i soggiorni in alberghi e hotel si pagano prezzi più alti in media del 18% fino ad arrivare a punte record del 43% come nel caso di Firenze.

