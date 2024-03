Vacanze di Pasqua, quando chiudono le scuole? Il calendario regione per regione

Mancano poche settime alledi. Un'occasione «ghiotta» per tutti gli studenti che potranno approfittare dei giorni di riposo per ricaricare le pile. Quest'anno, la domenica delle Palme è domenica 24 marzo, mentre Pasqua è domenica 31 marzo e il giorno dopo, l'1 aprile, è il lunedì dell'Angelo, ossia Pasquetta.Ma quanti saranno i giorni di riposo? Quasi tutti gli studenti potranno riposarsi da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile compreso. Da Nord a Sud, ogni regione ha un proprio

Dopo il periodo pasquale, gli studenti dovranno aspettare un altro mese per nuove vacanze: riposo previsto per giovedì 25 aprile, il giorno della Festa della Liberazione, con il relativo ponte. In Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto, Campania e Calabria è prevista infatti una sospensione delle lezioni anche il 26 e 27 aprile. Nella Provincia autonoma di Bolzano, invece, solo il 26 aprile.