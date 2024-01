«Se non torni con me ti faccio violentare», 34enne minaccia l'ex fidanzata fingendo anche di avere una pistola: arrestato

Una storia durata appena qualche mese. Poi le minacce, sempre più pesanti, contenute in una sfilza di messaggi inviati alla ex: «Se non torni con me ti faccio violentare», «ti faccio strappare le orbite dagli occhi» e ancora «ti salvi solo se mi chiami». Una vera e propria escalation culminata con un'aggressione fisica avvenuta a pochi giorni dal Natale.

Le minacce

Ma il 34enne è stato arrestato dalla polizia a Roma in flagranza differita. È accusato di atti persecutori e lesioni.