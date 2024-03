Investono due pregiudicati e rapinano una donna in auto, poi la fuga: 2 i feriti (uno gravissimo). È caccia agli uomini

di Redazione web

Paura a Ponticelli nella periferia est di Napoli. Investono due pregiudicati, abbandonano la vettura, rapinano un'altra auto ed esplodono colpi di pistola. Due uomini sono rimasti feriti, uno è intubato. Le forze dell'ordine sono intervenute a via delle Metamorfosi, altezza stazione Circumvesuviana. Poco prima e per cause ancora in corso di accertamento ignoti a bordo di un'auto hanno investito due uomini a bordo di uno scooter.

Caccia all'uomo

I malviventi hanno poi abbandonato la vettura - risultata rubata - e rapinato una donna della sua auto che era lì poco distante, esplodendo un colpo d'arma da fuoco. Gli ignoti incappucciati (non si è ancora capito quanti) sono fuggiti. I centauri rimasti feriti sono stati trasferiti all'ospedale del mare. Il primo ha 23 anni - con precedenti - è in gravi condizioni ed in prognosi riservata (sarà intubato), mentre l'altro ha 31 anni e al momento pare non sia grave. Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire l'esatta dinamica dell'evento. Le vittime sono già note alle forze dell'ordine.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Marzo 2024, 20:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA