Danilo Toninelli prende il Tapiro-tonno d’oro: «Con la politica ho chiuso. Gli ex colleghi grillini? Sono degli str*nzi»

Tapiro speciale per Danilo Toninelli. Domani sera, 22 gennaio, Valerio Staffelli incontrerà l’ex ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture per consegnagli il Tapiro-tonno d’oro, dopo il suo sfogo contro il carovita. L'ex grillino ufficializza il suo addio alla politica e commenta l'operato dei suoi ormai ex colleghi.

Striscia, Tapiro-tonno d’oro a Danilo Toninelli «Con la politica ho chiuso», e su ex colleghi grillini «Sono degli str*nzi»

Anticipazioni

Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna a Danilo Toninelli un Tapiro-tonno d’oro. Giorni fa, l’ex ministro pentastellato dei Trasporti e delle Infrastrutture si era sfogato sui social lamentandosi che – a causa del carovita – non poteva più permettersi tonno, salmone e bresaola.

«Si accorge solo ora che non è più in politica che la spesa costa di più?», chiede Staffelli. «Bastava che qualcuno mi chiamasse, avrei chiarito che non è che non posso permettermi il tonno, ma non spendo dieci euro per una scatoletta: è una questione di principio. Il costo della vita è aumentato rispetto a un paio di anni fa», spiega Toninelli, assicurando di aver chiuso con la politica.