Statali, Zangrillo: «Il merito valore irrinunciabile per fare carriera nella PA»

Statali, il merito resta un valore irrinunciabile per fare carriera nella PA, parola di Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione. La sola anzianità, dunque, non basta per gli avanzamenti di carriera. «Il merito resta un valore irrinunciabile, non basta solo l'anzianità», dice il ministro per la PA Zangrillo in un'intervista a Il Messaggero parlando della norma sulle promozioni degli statali nella Pubblica amministrazione, valida solo per quest'anno e il prossimo, che consentirà a un assistente di diventare funzionario anche se non è in possesso della laurea, a patto che abbia alle spalle almeno 10 anni di servizio.

Diplomifici, il ministro Valditara apre una indagine contro le scuole dai diplomi facili

Reddito di cittadinanza, cosa succede ora (dopo l'sms dell'Inps): «Rischio bomba sociale». A Napoli è caos