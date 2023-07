Reddito di cittadinanza, cosa succede ora (dopo l'sms dell'Inps): «Rischio bomba sociale». A Napoli scoppia il caos

Che quella di luglio sarebbe stata l'ultima rata del reddito di cittadinanza per migliaia di famiglie, si sapeva ormai da tempo. Ma la "sorpresa" - se di sorpresa si può parlare - ha colpito in piena estate i beneficari della misura, che in questi giorni hanno ricevuto dall'Inps una comunicazione via sms che le avvisava della sospensione del sussidio a partire da agosto. Le famiglie beneficiarie di reddito o pensione di cittadinanza che hanno ricevuto tale sms sono circa 169mila: una platea enorme, soprattutto in Campania che è la regione con il più alto numero di beneficiari.

Reddito di cittadinanza sospeso per 169mila famiglie: sms dell'Inps, a Napoli scoppia il caos

Stipendi agosto statali, aumenti in arrivo: arretrati e taglio cuneo, ecco di quanto cresce la busta paga