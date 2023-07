Reddito di cittadinanza sospeso per 169mila famiglie: sms dell'Inps, a Napoli scoppia il caos e deve intervenire la polizia

Ultima rata del reddito di cittadinanza, per 169mila famiglie beneficiarie, che hanno ricevuto oggi dall'Inps il messaggio di sospensione del sussidio da agosto, in quanto nuclei nei quali non ci sono componenti disabili, minori o over 65 come prevede la nuova normativa, modificata dal Governo Meloni. L'ultima rata che hanno percepito è quella del 27 luglio.

