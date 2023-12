Statali, ok al rinnovo del contratto per i dirigenti enti locali: «256 euro in più in busta paga, oltre 11mila di arretrati»

Statali, ok al rinnovo del contratto per i dirigenti delle Funzioni Locali. Aran e sindacati lo hanno sottoscritto nella giornata odierna, al termine di una complessa trattativa, annuncia il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, esprimendo «grande soddisfazione per la firma del rinnovo della tornata 2019-2021, che si avvia così verso la conclusione».