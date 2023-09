Dipendenti pubblici, per il Mef in Italia sono 70 milioni (su 60 milioni di abitanti): l'errore sul sito del ministero

di Redazione web

Lo strano caso dei dipendenti pubblici italiani. Circa 26 milioni quelli della sanità, 52 milioni quelli che lavorano nel settore istruzione. Oltre 70 milioni, in totale. A fornire il numero in questione è il sito del ministero dell'Economia, ma come è facile intuire, si tratta di un errore.

Dipendenti pubblici, la situazione

I dati forniti dal sito del Mef sono evidentemente errati. Oltre 70 milioni di dipententi pubblici, per circa 60 milioni di abitanti totali. Cosa è successo, dunque? Sembra che i dati, senza che siano filtrati per anno, siano la somma dei dipendenti statali totali degli ultimi 20 anni, scrive Repubblica che ha segnalato l'errore.

Dipendenti sanità

Dal personale delle Asl a quelli degli ospedali, nel 2021 erano 617.246 i dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in leggero calo rispetto all'anno dello scoppio della pandemia quando erano stati 617.466 e in aumento di circa 14.000 unità rispetto al pre pandemia, quando, nel 2019, se ne contavano 603.856.

In base ai dati del documento a cura della Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica, nel 2021, il 69,1% del personale del Ssn era composto da donne, contro il 30,9% degli uomini. Il 72,5% appartiene al ruolo sanitario, il 17,7% al ruolo tecnico (analisti, statistici, sociologi, assistenti sociali) mentre il 9,6% al ruolo amministrativo e lo 0,2% a quello professionale (avvocati, ingegneri, architetti, etc.). In particolare, nel 2021 lavoravano per il Servizio Sanitario nazionale 102.491 medici e odontoiatri e 264.768 infermieri, con un rapporto di 2,6 infermieri per ogni medico.

