Agenzia delle Entrate, boom di domande per il concorso: oltre 188.000 iscrizioni per 4.500 posti

Boom di partecipazione al concorso dell'Agenzia delle Entrate. Sono state registrate 188.292 domande di iscrizione ai due bandi di concorso per funzionari a tempo indeterminato pubblicati dall'Agenzia lo scorso 27 luglio.

Agenzia delle Entrate, boom di domande al concorso

Lo si legge in una nota secondo cui allo scadere del termine per le candidature, fissato per le ore 23,59 di lunedì scorso, 28 agosto, sono 129.751 le candidature arrivate per l'area delle attività tributarie e 58.541 per quella dei servizi di pubblicità immobiliare.

Sono 44.499 i candidati che hanno prodotto domanda di partecipazione per tutte e due le procedure, che saranno svolte in date diverse per consentire la partecipazione ad entrambe.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Settembre 2023, 13:45

