Sabrina Impacciatore: «Dopo il successo negli Usa ho perso l'amicizia di molte colleghe. Figli? Ecco perché non ne ho avuti»

Sabrina Impacciatore (55 anni) è una delle attrici italiane più promettenti all'estero (e in Italia!): dopo il successo made in Italy di "A casa tutti bene" e internazionale di "The White Lotus", Sabrina ha aperto il suo cuore e ha raccontato come vive la popolarità, la nomination agli Emmy Award e la sua vita sentimentale particolare. Andiamo a leggere che cosa ha detto durante l'intervista a Vanity Fair l'attrice dalle mille sorprese.