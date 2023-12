Europei 2024, l'Italia pesca Spagna, Croazia e Albania: l'esordio il 15 giugno. Spalletti: «Girone duro, Vialli ci protegga»

Europei 2024, poteva decisamente andare meglio: sorteggio complicato per l'Italia di Luciano Spalletti, che dopo un po' di timore è riuscita a qualificarsi per la fase finale della manifestazione che ci vedrà difendere il titolo da campioni in carica dopo il trionfo dell'estate 2021. Per gli azzurri uno dei gironi più difficili, con Spagna, Croazia e Albania: che il percorso sarebbe stato ostico era facilmente pronosticabile, dato che eravamo in quarta fascia proprio per il percorso non brillantissimo durante le qualificazioni.

Non è andata benissimo nemmeno alla Francia, favoritissima per la vittoria finale, che pesca la sorprendente Austria di Rangnick e l'Olanda di Koeman. Più agevole sembra il percorso della Germania padrona di casa, che dovrà vedersela con Scozia, Ungheria e Svizzera, mentre l'Inghilterra affronterà Danimarca, Slovenia e Serbia in un altro girone non semplicissimo. Scoglio Turchia per il Portogallo di CR7 e Leao, che si giocherà la qualificazione anche con la Repubblica Ceca, mentre il Belgio di Lukaku proverà a vincere il suo girone contro le non irresistibili Slovacchia e Romania.