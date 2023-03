Italia-Inghilterra 1-2, le pagelle degli azzurri: Jorginho macchinoso, Berardi anonimo, Retegui esordio con gol

di Fabrizio Poniciroli

L'Italia è stata battuta dall'Inghilterra al Maradona di Napoli per 1-2 nella prima partita delle quaificazioni a campionati europei del 2026 (Rice 13', Keane su rigore 44', Retegui 56').

DONNARUMMA 5,5

Si fa trovare pronto sul bolide di Bellingham. Non può nulla sulle reti inglesi. Questa volta non arriva il miracolo sul rigore.



DI LORENZO 5,5

Fallo di mano evidente nell’azione che porta al 2-0 su rigore di Kane. Davanti al suo pubblico va ad intermittenza. Meglio nella ripresa.



ACERBI 6

Lotta su ogni pallone, si infuria con i compagni ma è impreciso nei lanci lunghi. Ha il merito di non alzare mai bandiera bianca.



TOLOI 5

Parte bene. Non appena l’Inghilterra inizia a giocare ad alto ritmo va in crisi. In un paio di occasioni si perde, colpevolmente, l’uomo. Distratto.



SPINAZZOLA 6

Trova più volte il fondo ma i suoi cross non sono efficaci come vorrebbe. Resta una spina nel fianco costante per la difesa inglese.



BARELLA 5,5

Nervoso come gli accade di frequente ultimamente. Mai una giocata importante e troppi palloni giocati con superficialità. In difficoltà (17’ st Cristante 6: porta fisicità e freschezza davanti alla difesa).



JORGINHO 5

Perde un pallone sanguinoso davanti all’area azzurra. Macchinoso nelle ripartenze, sicuramente non al meglio della condizione. Spento (25’ Tonali 6: ci mette tutto quello che ha).



VERRATTI 5,5

Tiene il pallone eccessivamente e in posizioni di campo rischiose. Sempre schermato, non combina molto anche se continua a provarci. Altalenante (44’ st Scamacca sv).



BERARDI 4

Non lo si nota mai. Non trova la maniera di rendersi utile. I compagni lo cercano poco, lui non fa nulla per farsi notare. Anonimo (17‘ st Politano 6: attacca senza sosta).



RETEGUI 6,5

Primo tempo evanescente. Poi, alla prima palla gol, conferma di avere l’istinto del goleador. Una rete da bomber vero. Illuminato.



PELLEGRINI 6

Una sola palla giocabile ed è notevole. Smarca Retegui in maniera impeccabile nell’occasione che vale il primo gol dell’oriundo. Giocata da campione (25’ st Gnonto 6: grande vivacità, le tenta tutte).



MANCINI 5,5

Regala la prima frazione agli inglesi con scelte opinabili. Importante la reazione nella ripresa e il gol di Retegui, il giocatore che ha voluto a tutti i costi. Rimandato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Marzo 2023, 22:57

