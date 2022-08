Conference League, il sorteggio sorride alla Fiorentina: ecco le avversarie dei viola

La Fiorentina insegue il sogno europeo. Dopo il successo, nella prima edizione della storia, targato Roma adesso anche la società viola tenterà l'impresa di vincere la Conference League. E dopo un turno preliminare «infernale», contro un ottimo Twente, ecco che finalmente l'urna sembra sorridere ai gigliati.

Il sorteggio favorevole

Istanbul, Riga, Edimburgo: l’Europa della Fiorentina ricomincia da queste tre capitali, tappe che i viola si troveranno davanti nel percorso nei gironi di Conference League. Alle 14:30 è andato in scena il sorteggio della terza competizione continentale e per i viola sembra sia andata piuttosto bene. Le avversarie, infatti, saranno: Istanbul Basaksehir, Hearts Edinburgh e RFS sono tre squadre dal blasone in linea con quello della terza competizione europea, club nella periferia del calcio internazionale e per questo con diverse incognite e curiosità che devono essere analizzate.

Istanbul Basaksheir, la squadra di Erdogan

L’ İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü è certamente la squadra più conosciuta delle tre avversarie della Fiorentina: gli arancioblu per storia e bacino di utenza sono la terza squadra della capitale turca ma nell’ultimo decennio hanno avuto un cambio di passo in termini di risultati. La storia del club ha come spartiacque il 2014, anno in cui il Basa viene rilevato da una cordata di imprenditori vicini all’AKP, partito del presidente della Turchia Recep Tayyip Erdoğan. Il Basaksehir non gode di molte simpatie tra i tifosi turchi. E anche per questo l’atmosfera che troverà la Fiorentina non sarà certamente quella mefistofelica di stadi come quello del Galatasaray o del Fenerbache. L’impianto, il Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, porta nel nome uno dei pochi anelli di congiunzione tra i viola e gli arancioblù, lo storico allenatore visto a Firenze a inizio anni 2000. Per quanto riguarda la squadra attuale, il Basa ha concluso al quarto posto la scorsa Super Lig dopo una buona stagione con un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano, Emre Belozoglu, alla guida in panchina. La stella (decisamente calante) è Mesut Ozil, che dopo l’esperienza all’Arsenal sembra ormai in traiettoria discendente nonostante abbia regalato lampi di classe pura nell’ultima stagione al Fenerbache; un altro giocatore da tenere d’occhio è Bertrand Traoré, ala destra classe ’95 proveniente dall’Aston Villa; tra le tante vecchie meteore della Serie A stanziate in Turchia, nel Basaksehir troviamo Stefano Okaka, autore di un gol ieri nella gara di playoff Conference vinta per 3-1 dal Basa sul campo dell’Anversa.

Hearts, il cuore della Scozia

Un club glorioso e storico per la Scozia che negli ultimi anni è tornato alla ribalta. Questo è l'Heart of Midlothian Football Club, per tutti Hearts, estratto dall'urna di Instanbul come avversario della Fiorentina nel girone di Conference League. Allenati dal giovane quarantaduenne Robbie Neilson dal 2020, sono arrivati in Conference dopo aver perso lo spareggio di Europa League contro lo Zurigo, la scorsa stagione si sono piazzati terzi dietro alle due squadre di Glasgow, il Celtic e i Rangers, grazie alle prestazioni dei suoi giocatori ma soprattutto di Stephen Kingsley, terzino sinistro classe '94.

RFS, la matricola lettone

L’RFS Riga è un grosso punto interrogativo sia dal punto di vista tattico che tecnico: l’allenatore, Vitkor Morozs, è alla quarta stagione in panchina, la terza su quella dell’RFS, che nel 2021 è riuscito a portare al primo storico titolo in Virsliga (il campionato lettone). I leoni di Riga sono la seconda squadra della capitale dopo il Riga Football club ed una delle società più giovani in competizione, visto che la data di fondazione è quella del 19 maggio 2005. Inoltre, l’RFS, ranking alla mano, è una delle compagini meno accreditate: la classifica UEFA pone i lettoni al 285esimo posto.

